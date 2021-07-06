İşte üçüncü doz aşı süreciyle ilgili en çok merak edilen soruların cevapları
Koronavirüs aşılama sürecinde 3. doza geçildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, 3. doz aşı süreciyle ilgili en çok merak soruları yanıtladı.
1- 2 doz Coronavac (Sinovac) olmuş olanlar, üçüncü doz olarak Biontech aşısı olabilirler.
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2- Kovid-19 geçirenler de tek doz Biontech aşısı olabilirler.
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3- 2 doz Biontech aşısı olanların üçüncü doz aşı yaptırmalarına gerek yok.
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4- 12 haftadan sonra tüm gebeler ve emziren anneler, gebelik planlayanlar Biontech aşısı olabilirler.
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