İşte vücudumuzun içini, dışını temizleyen 14 besin
Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş vücuttaki toksinleri temizleyen besinlerin listesini açıkladı...
Vücuttan "toksinlerin temizlenmesi" fikri, çeşitli sağlık ve zindelik uygulamalarında popüler bir kavramdır. Vücudunuz öncelikle karaciğer ve böbrekler tarafından gerçekleştirilen kendi doğal detoksifikasyon süreçlerine sahip olsa da, bazı gıdaların bu süreçleri desteklediğine ve genel sağlığı geliştirdiğine inanılmaktadır.
"Detoks" teriminin biraz belirsiz olabileceğini ve birçok detoks diyetinin veya ürününün bilimsel kanıtlardan yoksun olması nedeniyle eleştirel bir gözle yaklaşmanın önemli olduğunu unutmayın.
-İşte vücudun doğal detoksifikasyon süreçlerini desteklemekle yaygın olarak ilişkilendirilen bazı gıdalar:
Su: İyi sıvı almak, toksinlerin sisteminizden atılması için çok önemlidir.
Lif açısından zengin gıdalar: Lif, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve atıkları vücuttan atmaya yardımcı olur. Tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzeler gibi gıdalar lif bakımından yüksektir.