İşte vücudumuzun içini, dışını temizleyen 14 besin

Vücuttan "toksinlerin temizlenmesi" fikri, çeşitli sağlık ve zindelik uygulamalarında popüler bir kavramdır. Vücudunuz öncelikle karaciğer ve böbrekler tarafından gerçekleştirilen kendi doğal detoksifikasyon süreçlerine sahip olsa da, bazı gıdaların bu süreçleri desteklediğine ve genel sağlığı geliştirdiğine inanılmaktadır.