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  3. 07 Aralık 2019 11:12

İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Sigaranın zararlarını artık herkes biliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu sigara içenlerin ve bırakanların mutlaka tüketmesi gereken besinleri açıkladı. Üstelik bu besinler nikotinin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor. İşte nikotini vücudunuzdan hızlıca atmanıza yardımcı olacak besinler…

İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinleri açıklıyor.

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İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Havuç:
İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60’ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiştir.

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İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Su:
Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenir.

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İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Bal kabağı:
Beta karotenden zengin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli bir rol üstleniyor.

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