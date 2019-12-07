İşte vücuttaki nikotini temizleyen besinler
Sigaranın zararlarını artık herkes biliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu sigara içenlerin ve bırakanların mutlaka tüketmesi gereken besinleri açıkladı. Üstelik bu besinler nikotinin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor. İşte nikotini vücudunuzdan hızlıca atmanıza yardımcı olacak besinler…
Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinleri açıklıyor.
Havuç:
İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60’ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiştir.
Su:
Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenir.