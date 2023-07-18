İşte yaz gribine yakalanmanın için 7 yolu
Yaz aylarının gelmesiyle kişilerde ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi grip belirtileri görülebiliyor. Yaz gribi olarak adlandırılan ve grip ile benzer belirtiler gösteren “Lejyoner Hastalığı”, kış mevsiminde yakalanılan gripten çok daha farklı bir hastalık olarak görülüyor.
Klima hastalığı olarak da adlandırılan lejyoner hastalığı; ateş, halsizlik, kas ağrıları, daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma, derin nefes alma isteği gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve kış gribinden farklı bir tedavi gerektiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, yanlış klima kullanımı nedeniyle ortaya çıkan “Klima hastalığı” olarak da bilinen “Lejyoner hastalığı” ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Havaların yüksek sıcaklıklara ulaştığı yaz aylarında soğuk algınlığı ortaya çıkabilir ve kendini grip, nezle, üşütme gibi belirtiler ile gösterebilir. Ancak halk arasında bilinen adı ile “yaz gribi” ifadesi kışın yakalanan gripten çok farklı bir anlam içerir. Yaz gribinin gerçek adı ‘Lejyoner hastalığı’ veya ‘Klima Hastalığı’dır. Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur.
Lejyoner hastalığının belirtileri şöyle sıralanabilir;
Baş ağrısı
Kas ağrısı
Titreme
40 °C veya daha yüksek ateş
İkinci veya üçüncü günde aşağıdakileri içerebilecek başka belirtiler de görülebilir;
Mukus ve bazen kan getirebilen öksürük
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar
Zihinsel bulanıklık