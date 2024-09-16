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Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı

Covid-19'un yeni varyantı XEC, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 15 ülkede görülen varyantın belirtileri açıklandı.

Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı - Resim: 1

Uzmanlar, dünya genelinde hızla yayılan yeni bir Covid varyantı olan XEC hakkında uyarılarda bulundu.

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Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı - Resim: 2

Bu yeni varyant, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının bir kombinasyonu olup, Haziran ayında Almanya'da ilk kez tespit edildi ve şu anda 15 ülkede tanımlandı. Uzmanlar, XEC varyantının dünya genelinde baskın hale gelebileceğini tahmin ediyor.

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Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı - Resim: 3

Scripps Research Translational Institute direktörü Eric Topol, "XEC, dünya genelinde yayılmaya henüz başladı" dedi. XEC'nin hızlı yayılımı ve semptomları sağlık uzmanlarını endişelendiriyor, ancak bu varyantın ne kadar ciddi olduğu konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

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Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı - Resim: 4

BELİRTİLER NELER?

XEC varyantının belirtileri, soğuk algınlığı veya grip ile benzerlik gösteriyor. NHS’e göre, bu belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

Yüksek ateş veya titreme

Sürekli öksürük

Koku veya tat kaybı

Nefes darlığı

Yorgunluk ve bitkinlik

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

İştah kaybı

İshal ve mide bulantısı

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