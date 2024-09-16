Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı

Bu yeni varyant, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının bir kombinasyonu olup, Haziran ayında Almanya'da ilk kez tespit edildi ve şu anda 15 ülkede tanımlandı. Uzmanlar, XEC varyantının dünya genelinde baskın hale gelebileceğini tahmin ediyor.