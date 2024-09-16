Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı
Covid-19'un yeni varyantı XEC, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 15 ülkede görülen varyantın belirtileri açıklandı.
Uzmanlar, dünya genelinde hızla yayılan yeni bir Covid varyantı olan XEC hakkında uyarılarda bulundu.
Bu yeni varyant, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının bir kombinasyonu olup, Haziran ayında Almanya'da ilk kez tespit edildi ve şu anda 15 ülkede tanımlandı. Uzmanlar, XEC varyantının dünya genelinde baskın hale gelebileceğini tahmin ediyor.
Scripps Research Translational Institute direktörü Eric Topol, "XEC, dünya genelinde yayılmaya henüz başladı" dedi. XEC'nin hızlı yayılımı ve semptomları sağlık uzmanlarını endişelendiriyor, ancak bu varyantın ne kadar ciddi olduğu konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.
BELİRTİLER NELER?
XEC varyantının belirtileri, soğuk algınlığı veya grip ile benzerlik gösteriyor. NHS’e göre, bu belirtiler arasında şunlar yer alıyor:
Yüksek ateş veya titreme
Sürekli öksürük
Koku veya tat kaybı
Nefes darlığı
Yorgunluk ve bitkinlik
Vücut ağrıları
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Burun tıkanıklığı veya akıntısı
İştah kaybı
İshal ve mide bulantısı