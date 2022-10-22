Kabus varyant: Enfeksiyon sayısı ikiye katlandı

Bu varyant Asya medyası tarafından bu kadar hızlı yayıldığı ve aşılanmış veya doğal bağışıklığı olanlarda bile bağışıklık sisteminden kaçtığı için bir 'kâbus' olarak adlandırıldı. Öte yandan bu varyantın daha ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair bir işaret yok.