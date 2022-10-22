Kabus varyant: Enfeksiyon sayısı ikiye katlandı
Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve sayısız cana mâl olan koronavirüs salgını, alınan tedbirler ve yaygın aşılama sayesinde hayatımızdan çıkmaya yüz tuttu.
İngiliz medyasında hemen tüm manşetlerde kendine yer bulan yeni habere göre Omicron’un yeni alt varyantı 'Scrabble' suşları yayıldıkça ay sonuna kadar ülkede baskın hale gelebilir. Uzmanlar Covid-19 enfeksiyonlarının üç ay içinde ilk kez 2 milyonu aştığını söylüyor.
17'DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI
Bilimsel sınıflandırmaya göre XBB olarak bilinen tür, Asya ve Avrupa'da 17'den fazla ülkede bulundu. XBB, medya tarafından 'kâbus varyantı' olarak adlandırılan bir Covid-19 suşu ve tespit edildiği ülkelerde enfeksiyon sayısını hızla ikiye katlıyor.
Bu varyant Asya medyası tarafından bu kadar hızlı yayıldığı ve aşılanmış veya doğal bağışıklığı olanlarda bile bağışıklık sisteminden kaçtığı için bir 'kâbus' olarak adlandırıldı. Öte yandan bu varyantın daha ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair bir işaret yok.
"DİĞERLERİNDEN FARKLI DEĞİL"
UC Berkeley bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, San Francisco Chronicle'a varyantın 'diğerlerinden farklı olmadığını' söyledi. Swartzberg, XBB'nin 'kâbus' olarak adlandırılmasına tepki göstererek “Bu oldukça sorumsuz bir raporlama çünkü tüm bu değişkenlerin ne anlama geldiğini bilmek imkânsız.” John Swartzberg, ortaya çıkan bu yeni tür Omicron’u “Hayatta kalmak için benzer bir yaklaşım kullanan bir dizi yeni varyant görüyoruz. Aşılardan bağışıklık kazanma şeklimizden ve Başak proteinindeki değişikliklerle önceki enfeksiyonlardan kazanılan bağışıklıktan kaçınmanın yollarını buluyorlar.”