Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor
Dünyada ses getiren ilk sperm bankası Cryos bağışçı erkeklerin fotoğraflarını web sitelerine ekliyor.
Avrupa'nın ilk sperm bankası Cryos'un dikkat çeken uygulaması tüm dünyada ses getirdi. Web sitelerine sperm bağışçısı olan erkeklerin fotoğraflarını ekleyen şirket şu sıralar büyük talep görüyor.
SPERM BAĞIŞÇILARINA BİN 335 TL ÖDÜYORLAR
Binlerce İngiliz kadın en iyi görünümlü bebeğe sahip olabilmek için uzun boylu, renkli gözlü, iyi eğitimli, genetiği sağlıklı sperm bağışçılarına para ödüyor.
Danimarkalı şirket Cryos, web sitesinden bazı donörlerin fotoğraflarını yayınlayan ilk sperm bankası oldu. Kadınlar sperm donörlerinin fotoğraflarına bakabilmek için bin 335 TL para ödüyor.