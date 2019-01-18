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  3. 18 Ocak 2019 23:50

Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Dünyada ses getiren ilk sperm bankası Cryos bağışçı erkeklerin fotoğraflarını web sitelerine ekliyor.

Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Avrupa'nın ilk sperm bankası Cryos'un dikkat çeken uygulaması tüm dünyada ses getirdi. Web sitelerine sperm bağışçısı olan erkeklerin fotoğraflarını ekleyen şirket şu sıralar büyük talep görüyor.

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Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

SPERM BAĞIŞÇILARINA BİN 335 TL ÖDÜYORLAR

Binlerce İngiliz kadın en iyi görünümlü bebeğe sahip olabilmek için uzun boylu, renkli gözlü, iyi eğitimli, genetiği sağlıklı sperm bağışçılarına para ödüyor.

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Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Danimarkalı şirket Cryos, web sitesinden bazı donörlerin fotoğraflarını yayınlayan ilk sperm bankası oldu. Kadınlar sperm donörlerinin fotoğraflarına bakabilmek için bin 335 TL para ödüyor.

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Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Cryos International'ın CEO'su Peter Reeslev, sperm bankalarının genişletilmiş donör profillerine, artan sayıda kişisel detay ve fotoğraf içeren ilginin arttığına dikkat çekiyor.

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