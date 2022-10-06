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Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi

Avrupalı bilim insanları acı bir ilke imza attı ve anne rahmindeki bebeklere kirli havadaki partiküllerin ulaşabildiğini ortaya çıkardı.

Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi - Resim: 1

Bilim insanları hava kirliliğinden oluşan nano partiküllerin plasentaya ve oradan da fetüsün organlarına ulaşabildiğini tespit eden bilim insanları bunun ilk kez anlaşılabildiğini de açıkladı.

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Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi - Resim: 2

Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri’nde yapılan araştırmada bu konunun bebeklerin rahimdeki organ gelişimi sırasında ciddi sorun yaratabileceği de kaydedildi.

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Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi - Resim: 3

Bilim insanları İskoçya’nın Aberdeen ve Grampian bölgelerinde 60 anne ve bebeğini takip etti. 

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Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi - Resim: 4

Doku örnekleri alınırken bilim insanları göbek bağında “siyah karbon partiküller” buldu. 

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