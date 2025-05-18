Kalbi yatay doğan Fatma Nur'un mucize kurtuluşu! Dünyada ikinci vaka
5.5 yaşındaki Fatma Nur, göğüs boşluğu yatay şekilde duran bir kalple doğdu. Kalbi akciğeri besleyen ana damara baskı yaptığı için Fatma Nur'un sol akciğeri tamamen iflas etti. Çok riskli olduğu için hiçbir merkez ameliyatı yapmak istemedi. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman liderliğindeki bir ekip, Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla Fatma Nur'u, sağlığına kavuşturdu.
Ankara'da yaşayan Fadile ve Mustafa Y. çiftinin ikinci çocuğu olan 5,5 yaşındaki Fatma Nur, kalbi, göğüs boşluğunda 'yatay' pozisyonda doğdu. 'Topsy-Turvy sendromu' olarak bilinen ve dünyada da çok nadir görülen bu hastalığı dışında, Fatma Nur'un akciğeri besleyen ana damarı ile kanın tüm vücuda dağılmasını sağlayan aort damarı arasındaki duvarda, çok nadir görülen başka bir anomaliden dolayı delik vardı.
Fatma Nur, henüz 30 günlükken Ankara'da bir merkezde geçirdiği ağır bir ameliyatla hayatına başladı ve damarlar arasındaki duvarda bulunan delik kapatıldı. Ancak 1 yaşına geldiğinde, kalbin anormal pozisyonu nedeniyle solunum sıkıntıları başladı. Çünkü göğüs boşluğunda neredeyse 90 derece ters pozisyonda duran kalbi, akciğerleri besleyen ana damara baskı yapıyordu.
Fatma Nur'un hayatı, sonraki 4 yıl boyunca hastanelerde geçti. Sonunda sol akciğeri iflas etti. Fatma Nur'un sağ akciğeri, dolayasıyla hayatı da tehlikedeydi ve kalbinin baskı yaptığı damarın pozisyonunu değiştirecek bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye'de bu ameliyat daha önce hiç yapılamamıştı.
'SOL AKCİĞER TAMAMEN DEVRE DIŞIYDI'
Ailesi, tam umudu kestiği anda, en zor vakaların üstesinden gelmesiyle dünyada da adından söz ettiren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik ve Konjenital Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos'a ulaştı. Fatma Nur'un hayatı, Kalangos Vakfı ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nin de desteğiyle, Prof. Dr. Kalangos ve Opr. Dr. Yılmaz Zorman'ın liderliğindeki büyük bir ekibin geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde kurtuldu. Küçük kız, bu sendromla doğup ameliyattan sonra hayatta kalabilen ikinci vaka olarak dünya tıp literatürüne girecek. Prof. Dr. Kalangos, “Ameliyat etmeseydik ölecekti" dediği Fatma Nur için tüm riskleri göze alarak bu ameliyatı gerçekleştirmek zorunda kaldığını anlatarak, “Topsy-Turvy, kötü bir sendrom. Normalde oblik (eğik) olması gereken kalp, göğüs boşluğunda tamamıyla yatay duruyor. Akciğeri besleyen iki büyük damar, kalbin arkası ve aşağısına doğru sıkışmış. İkinci bir doğumsal kalp patolojisi de var üstelik, buna da aortopulmoner pencere diyoruz. Kalpten çıkan iki büyük damar arasındaki bir bağlantıda delik var. Bir aylıkken bu delik kapatılmış. Ama 6 aylıkken yine solunum sıkıntıları başlamış. Kalbin çalışması iyi, ama büyüdükçe sol akciğerde büyük solunum sıkıntıları oluyor. Kapalı bronşu açmak için akciğere bir stent takılmış ama çevre dokular stentin içine girince, tekrar tam tıkanma olmuş, sol akciğer tamamen devre dışı kalmış" dedi.