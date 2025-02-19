Kalp krizinden inmeye, böbrek rahatsızlığından tansiyona... Hepimiz risk altındayız
Fazla tuz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, özellikle Türkiye’de günlük tuz tüketiminin önerilen miktarın neredeyse iki katı olduğunu belirterek hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve inme gibi sağlık problemlerine davetiye çıkardığını anlattı.
Kaynak: DHA
Tuzun tüketmiş olduğumuz besinler arasında vazgeçilmez hale geldiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, fazla tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.
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Türkiye’de tuz tüketiminin önerilen miktarın neredeyse iki katı olduğunu anlatan Prof. Dr. Kılıçaslan, özellikle hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve inme gibi risklere karşı vatandaşları uyardı.
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Yemeklere tuz ekleme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıçaslan, gizli tuz kaynaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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Dengeli tuz tüketiminin önemine değinen Prof. Dr. Kılıçaslan, fazla tuz alımını dengelemek için bol su tüketilmesi gerektiğini de hatırlattı.
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