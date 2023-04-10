Kanser aşısı ve kalp aşısı yolda! Tarih verildi

Uzmanlar, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalık için çığır açıcı nitelikte bir dizi yeni aşının milyonlarca hayatı kurtarabileceğini söyledi. ABD’nin önde gelen ilaç devi Moderna, kanser, kardiyovasküler ve otoimmün hastalıklar ve diğer rahatsızlıklar için aşıların 2030 yılına kadar hazır olacağından emin olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre, bu aşılarla ilgili araştırmalar da “muazzam umut vaat ediyor”. Bazı araştırmacılar ise, Kovid aşısının başarısı sayesinde 15 yılda kaydedilecek ilerlemenin 12 ila 18 ayda sağlandığını söylüyor.