Kanser hastalarına ''aşı'' umudu

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından geliştirilen aşı sevindirdi. NHS tarafından yapılan açıklamada, 7 dakikada uygulanan bir kanser aşısının bazı kanser türlerinde ilaç-kemoterapi tedavilerinin sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceği duyuruldu.