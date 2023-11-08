Kanser hastalarına ''aşı'' umudu
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), tarafından geliştirilen aşı kanser tedavi sürecini büyük oranda azaltacak.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından geliştirilen aşı sevindirdi. NHS tarafından yapılan açıklamada, 7 dakikada uygulanan bir kanser aşısının bazı kanser türlerinde ilaç-kemoterapi tedavilerinin sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceği duyuruldu.
KANSER TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ADIM
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltabilen 'kanser aşısı'nı kullanıma sundu. Sağlık tedavisinde önemli gelişme kanser tedavisinde önemli bir adım olarak kayda geçti.
NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson şunları ifade etti;
"Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve NHS kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir."