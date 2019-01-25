Kanser hastalarının kabusu sona erdi !

Kemoterapi sırasında kullanılan ve 'alopecia' olarak bilinen saç dökülmesine neden olan ilaçlar, kanser hastalarının hayatını kabusa çeviriyor. Dökülme her ne kadar kullanılan ilaca, kullanılan doza ve vücudun ilaca verdiği tepkiye bağlı olarak değişse de tedavi gören hastaların yüzde 80'i bu travmayla karşı karşıya kalıyor. Ancak tıp teknolojisi sonunda bu soruna çare geliştirdi.