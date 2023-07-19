Kanser riskini düşüren mucize meyve açıklandı

Meyve ve sebzeler hem vücudu hastalıklardan koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En eski meyve türlerinden olan üzümün güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün vitamin ve potasyum zenginliğinn yanı sıra stres üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi bulunuyor. Bununla birlikte beyin sağlığı üzerinde yapılan araştırmalara göre de Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltıyor. Üzümü mevsiminde sık tüketmek sağlam bağışıklık ve daha dinç bir zihin için önemli” açıklamasında bulundu.