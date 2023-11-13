Kanser tarih mi oluyor? mRNA aşısı için geri sayım
mRNA teknolojisiyle geliştirilen kanser aşılarının birkaç yıl içinde piyasa sürülmesi bekleniyor.
mRNA teknolojisi, son bir kaç yılda tıpta adeta devrim yarattı. Bu teknoloji, koronavirüs pandemisi sırasında birkaç ay gibi kısa bir süre zarfında SARS-CoV-2'ye karşı aşı geliştirilmesini sağladı. Virüs daha agresif mutasyonlar geliştirse bile mRNA teknolojisi ile yeni varyantlara karşı etkili aşılar güncellendi.
Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen bu teknoloji çok daha fazlasını başarabilir. Zira mRNA, kanser ile mücadele araştırmalarına yeni ivme kazandırdı.
Nobel Tıp Ödülü’nü, Macar asıllı Katalin Karikó ile ABD’li Drew Weissman, COVID-19’a karşı mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifleri nedeniyle kazandı.
KANSER AŞISINA NE KADAR ZAMAN KALDI?
Biyoteknoloji şirketi Curevac'ın CEO'su Alexander Zehnder, en geç beş yıl içinde mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş kanser aşısını piyasaya sürmeyi hedefliyor.