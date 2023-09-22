Kanseri tarihe gömecek keşif! 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyorlar!
ABD'de yapılan bir araştırma, bazı yarasa türlerinin neredeyse 200 yıl yaşamalarına rağmen kanserli tümörlere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlayabilen 50'den fazla gen taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları bu araştırmanın kanser tedavisi için büyük önem taşıdığını açıkladı.
Yarasalar, diğer memelilerin çoğunu öldüren ya da hasta eden virüslerle normal bir şekilde yaşama konusundak yetenekleri nedeniyle bilim insanlarını yıllardır şaşırtıyor. ABD’li araştırmacılar ise yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu.
New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"YARASALARIN KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMASI İÇİN İLK ADIM"
“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”
Diğer taraftan bilim insanları, birçok hayvanın kansere yakalanabilirdiğini, ancak yaş bir risk faktörü olduğu için çoğu hayvanın bu hastalığa yakalanacak kadar uzun süre hayatta kalamadığını belirtti. Ancak, yarasalar uzun ömürlü olduğu bazlarının 200 yıl boyunca hayatta kaldığı ve nadiren kansere yakalandıkları vurgulandı.