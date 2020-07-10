Kantaron yağının faydaları nelerdir?
Dünyanın pek çok bölgesinde bulunan kantaron bitkisinden üretilen kantaron yağının birçok faydası mevcut. Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinde kötücül büyülere karşı koruyucu olarak da kullanıldığı biliniyor.
Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan kantaron çiçeğinden üretilen bu yağ, çok eski zamanlardan beri şifa için kullanılır. Cildin kendisini yenilemesini sağlayan bu yağ, yatalak hastaların yaralarında sık sık kullanılırdı. Aynı zamanda çiçeği güneşte kurutularak kantaron çiçeği çayı elde edilirdi. Kantaron bitkisinin sakinleştirici özelliği olduğundan Avrupa’da uzun süre ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanıldı. Günümüzde bu bitkinin yağı ve kremi üretilmekte. Kurutulmuş çiçeklerini alıp çayını yapmanız da mümkün.
Kantaron yağının faydalarıDamar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Aynı zamanda ağız yoluyla tüketerek iç ve dış kanamaların durmasını sağlar. Yanık ve yaraları iyileştirir. Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engeller. Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerinin yok olmasını sağlar. Hücrelerin kısa sürede yenilenmesini ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Kırışıklıkları engeller.
Cilt renginin dengesini korur. Doğal bir ağrı kesici olduğundan sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılır. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cildinize sürebilirsiniz. Sivilce oluşumunu engeller ve var olanların daha çabuk geçmesini sağlar. Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar da kantaron yağından yararlanır. İç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir.
Kantaron yağı bebek pişiklerini iyileştirici etkiye sahiptir. Güneş yanıkları için kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedebilirsiniz. Hafızaya iyi gelir ve konsantrasyonu artırır. Melatonin hormonunu artırarak uyku problemlerine çözüm sağlar. Vitiligonun tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır. Ağız yoluyla tüketildiğinde kan şekerini düşürür. Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanlar doktorlarına danışarak tüketmelidir. Ağız yoluyla tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabız ve ishale iyi gelir. Kepek ve saç dökülme sorunlarına iyi gelir, saçı güçlendirir. Egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelir. Doğal antibiyotik özelliği vardır. Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.