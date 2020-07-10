Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan kantaron çiçeğinden üretilen bu yağ, çok eski zamanlardan beri şifa için kullanılır. Cildin kendisini yenilemesini sağlayan bu yağ, yatalak hastaların yaralarında sık sık kullanılırdı. Aynı zamanda çiçeği güneşte kurutularak kantaron çiçeği çayı elde edilirdi. Kantaron bitkisinin sakinleştirici özelliği olduğundan Avrupa’da uzun süre ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanıldı. Günümüzde bu bitkinin yağı ve kremi üretilmekte. Kurutulmuş çiçeklerini alıp çayını yapmanız da mümkün.