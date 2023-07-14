Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı

Dr. Abuşka, yaz aylarında travma hastalarının acillere çok sık başvurduğunu vurguladı.

Abuşka şöyle konuştu:

-Yaz aylarında bize en çok gelen aslında bir taraftan da travma hastalarımız. Travma hastalarımız yaz aylarında artar çünkü ev alanından dışarıda vakit geçirme sayısı arttıkça araç içi araç dışı trafik kazaları ve basit düşmeler gibi travma hastalarımız artar.