Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı
Türkiye Acil Tıp Derneği, yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaparak uyarıda bulundu.
Bu yıl ülkemizi de etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara sıcaklarla ilgili uyarı üzerine uyarı yapılıyor.
İklim uzmanları, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulabileceği uyarısı yaparken, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) uzmanları ise yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaptı; bazı hasta grupları için yaz mevsiminde daha da artan risklere dikkat çekti.
Derneğin YouTube kanalından da bu konularla ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme videoları yayınladıklarını kaydeden TATD Kardiyak Aciller Eğitim Komisyonu Genel Koordinatörü Uzm. Dr. Derya Abuşka, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Dr. Abuşka, yaz aylarında travma hastalarının acillere çok sık başvurduğunu vurguladı.
Abuşka şöyle konuştu:
-Yaz aylarında bize en çok gelen aslında bir taraftan da travma hastalarımız. Travma hastalarımız yaz aylarında artar çünkü ev alanından dışarıda vakit geçirme sayısı arttıkça araç içi araç dışı trafik kazaları ve basit düşmeler gibi travma hastalarımız artar.