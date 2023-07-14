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Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı

Türkiye Acil Tıp Derneği, yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaparak uyarıda bulundu.

Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı - Resim: 1

Bu yıl ülkemizi de etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara sıcaklarla ilgili uyarı üzerine uyarı yapılıyor.

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Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı - Resim: 2

İklim uzmanları, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulabileceği uyarısı yaparken, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) uzmanları ise yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaptı; bazı hasta grupları için yaz mevsiminde daha da artan risklere dikkat çekti.

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Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı - Resim: 3

Derneğin YouTube kanalından da bu konularla ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme videoları yayınladıklarını kaydeden TATD Kardiyak Aciller Eğitim Komisyonu Genel Koordinatörü Uzm. Dr. Derya Abuşka, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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Kavurucu yaz sıcağında ilaç kullananlara kritik uyarı - Resim: 4

Dr. Abuşka, yaz aylarında travma hastalarının acillere çok sık başvurduğunu vurguladı.

Abuşka şöyle konuştu:

-Yaz aylarında bize en çok gelen aslında bir taraftan da travma hastalarımız. Travma hastalarımız yaz aylarında artar çünkü ev alanından dışarıda vakit geçirme sayısı arttıkça araç içi araç dışı trafik kazaları ve basit düşmeler gibi travma hastalarımız artar.

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