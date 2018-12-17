Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları
Kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir besin türü olan keçiboynuzunun faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Günlük beslenme rutinlerinize eklemeniz gereken keçiboynuzunun faydaları neler, gelin birlikte
İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.
ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR
Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.