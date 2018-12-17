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  3. 17 Aralık 2018 12:05

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir besin türü olan keçiboynuzunun faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Günlük beslenme rutinlerinize eklemeniz gereken keçiboynuzunun faydaları neler, gelin birlikte

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…

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Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

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Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

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