Kilo almadan oruç tutabilir hatta yağ yakabilirsiniz!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, Ramazan ayında doğru beslenme tarzı ve doğru egzersizlerle metabolizmanın yavaşlamasını engellemek ve kilo almadan oruç tutabilmek mümkün olduğunu söylüyor.

Fidan'a göre açlık metabolizmasında, sindirim sistemi yavaşlar, vücut enerji depolarını koruma altına alır ve enerji harcamasını kısıtlar. Bu nedenle bazal metabolizma hızında düşüş olur.

Yemek saatlerinde vücudunuza aşırı derecede besin yüklendiğinizde, vücut bu enerji fazlasını yağ depolarına gönderir. Bunun aksine hafif ve küçük öğünler tüketirseniz ve bunun yanına egzersizi de eklerseniz sindirim sisteminizin çalışması ve kasların harcadığı enerjiyle birlikte metabolizmanız hızlanır. Böylece, bu depolama sürecinin aksine, vücudunuz yağ yakımını gerçekleştirir.