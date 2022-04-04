Kilo almadan oruç tutabilir hatta yağ yakabilirsiniz!
Ramazan’da doğru beslenme tarzı ve egzersizlerle metabolizmanızın yavaşlamasını engelleyebilir, ve yağ yakabilirsiniz.
Yapılan araştırmalar, doğru ve yeterli beslenme sonucu oruç tutmanın vücudu toksinlerden temizleyici etkisi olduğunu gösteriyor.
Bu doğrultuda, Ramazan ayında uygulanması gereken beslenme programı, en az üç, tercihen dört öğün (sahur, iftar açılışı, iftar yemeği, gece yatmadan önce bir ara öğün) olmalı.
Orucu açarken, özellikle enerji verecek, kan şekerini düzenleyecek ve sıvı ihtiyacını karşılayabilecek besinler seçmek daha doğrudur.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, Ramazan ayında doğru beslenme tarzı ve doğru egzersizlerle metabolizmanın yavaşlamasını engellemek ve kilo almadan oruç tutabilmek mümkün olduğunu söylüyor.
Fidan'a göre açlık metabolizmasında, sindirim sistemi yavaşlar, vücut enerji depolarını koruma altına alır ve enerji harcamasını kısıtlar. Bu nedenle bazal metabolizma hızında düşüş olur.
Yemek saatlerinde vücudunuza aşırı derecede besin yüklendiğinizde, vücut bu enerji fazlasını yağ depolarına gönderir. Bunun aksine hafif ve küçük öğünler tüketirseniz ve bunun yanına egzersizi de eklerseniz sindirim sisteminizin çalışması ve kasların harcadığı enerjiyle birlikte metabolizmanız hızlanır. Böylece, bu depolama sürecinin aksine, vücudunuz yağ yakımını gerçekleştirir.
ORUÇ TUTARKEN NASIL YAĞ YAKILIR?
Yemek saatlerinde vücudunuza aşırı derece de besin yüklendiğinizde, vücut bu enerji fazlasını yağ depolarına gönderir.
Bunun aksine hafif ve küçük öğünler tüketirseniz ve bunun yanına egzersizi de eklerseniz sindirim sisteminizin çalışması ve kasların harcadığı enerjiyle birlikte metabolizmanız hızlanır. Böylece, bu depolama sürecinin aksine, vücudunuz yağ yakımını gerçekleştirir.
ORUÇLUYKEN HAFİF SPORLARI TERCİH EDİN
Oruçluyken spor yapmak mümkün ancak, yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmalısınız.
Karaciğerinizde ve kaslarınızda depo edilen şeker azaldığı ve terle kaybedilen su miktarı arttığı için, yüksek yoğunluklu egzersizleri tercih etmemelisiniz.
Oruçluyken terletmeyen egzersizler; örneğin, pilates, yoga, reformer (aletli) pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi düşük şiddetli aerobik egzersizler yapılabilir.
Egzersiz programının şiddetini, antrenman sürelerini kısaltıp, dinlenme sürelerini artırarak, set sayıları ve kullandığınız ağırlıkları azaltarak ayarlayabilirsiniz.