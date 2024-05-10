Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia...
Dünya genelinde nadir de olsa görülen Sekssomnia rahatsızlığı aslında "uyku halindeki cinsel istek" olarak özetleniyor. Masum gibi gözükse de psikolojik etkileri çok büyük...
Cinsel rahatsızlık olarak bilinen Sekssomnia, birçok insanın yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin, 38 yaşındaki bir erkek, gece uykusunun ortasında eşiyle zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışıyor, ancak sabah uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor.
Başka bir örnekte, 20'li yaşlardaki bir kadın aniden mastürbasyon yapmaya başlıyor ve bu durum eşiyle iletişimini olumsuz etkiliyor. 31 yaşındaki bir erkek ise 10 yılı aşkın süredir zaman zaman uyurken kendini tatmin ediyor ve bu durumdan dolayı utanarak hiçbir ilişki kurmuyor.
Bu olağandışı vakalar, "sekssomnia" olarak adlandırılan bir uyku bozukluğunun belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Minnesota Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. Carlos Schenck, bu durumu şu şekilde açıklıyor:
"Bu tür bozukluklar uyarılma kaynaklıdır ve genellikle uyku sırasında derin delta uykusu sırasında ortaya çıkarlar. Aniden, merkezi sinir sisteminde bir alarm gibi çalışmaya başlarlar. Bu durum, bilinciniz derin bir uykudayken bedeninizin harekete geçmesi anlamına gelir. Zihinsel olarak uyanmadan yürüme, koşma gibi eylemlerde bulunmak tehlikeli bir durumdur."