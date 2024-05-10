Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia...

Başka bir örnekte, 20'li yaşlardaki bir kadın aniden mastürbasyon yapmaya başlıyor ve bu durum eşiyle iletişimini olumsuz etkiliyor. 31 yaşındaki bir erkek ise 10 yılı aşkın süredir zaman zaman uyurken kendini tatmin ediyor ve bu durumdan dolayı utanarak hiçbir ilişki kurmuyor.