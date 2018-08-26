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  3. 26 Ağustos 2018 12:50

Kınanın sağlığımıza olan faydaları

Kına, kanser, parazit, şeker hastalığı önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğeri korur. Bu nedenle sarılıkta kullanılagelmiştir.

Kınanın sağlığımıza olan faydaları

Kına, bağışıklık sistemini olumlu yönde düzenleyici etkilere de sahiptir.


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Kınanın sağlığımıza olan faydaları

Eski Mısır mumyalarının el ve ayak tırnaklarında sıklıkla kına bulunmuştur. Kına o zamanlarda da hem makyaj, hem süsleme ve hem de tedavi amacı ile kullanılmaktaydı.

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Kınanın sağlığımıza olan faydaları

Günümüzde Ayurvedik tıp ve Unani tıp (Hindistan'da halen kullanılan eski yunan tıbbının bir formu) kına gargaralarını bademcik iltihabı, farenjit, diyare, dizanteri, ülser, barsak kurdu ve ateş tedavisinde uygulamaktadır'' açıklamasını yaptı.

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Kınanın sağlığımıza olan faydaları

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, ''Kına başta ağrı olmak üzere birçok tıbbi sorunun tedavisinde kullanılıyor'' dedi.kınanın faydaları nelerdir, kına ne işe yarar tüm bu sorularınızın cevabını yazımızda bulabileceksiniz.

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