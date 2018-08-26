Kınanın sağlığımıza olan faydaları
Kına, kanser, parazit, şeker hastalığı önleyici özelliklere sahiptir. Karaciğeri korur. Bu nedenle sarılıkta kullanılagelmiştir.
Eski Mısır mumyalarının el ve ayak tırnaklarında sıklıkla kına bulunmuştur. Kına o zamanlarda da hem makyaj, hem süsleme ve hem de tedavi amacı ile kullanılmaktaydı.
Günümüzde Ayurvedik tıp ve Unani tıp (Hindistan'da halen kullanılan eski yunan tıbbının bir formu) kına gargaralarını bademcik iltihabı, farenjit, diyare, dizanteri, ülser, barsak kurdu ve ateş tedavisinde uygulamaktadır'' açıklamasını yaptı.