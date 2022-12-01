Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı

Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Covid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.