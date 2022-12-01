Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı
Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başlarken Covid-19, RSV ve gribin iş birliği yaparak üçlü tehlike oluşturmaya başladı.
Üst solunum nedeniyle acillere başvurular 3-4 kat arttı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması gerektiğini konusunda uyarırken Covid-19, RSV ve gribin iş birliği yaparak üçlü tehlike oluşturduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.
Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.
Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Covid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.