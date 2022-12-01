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  4. Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı

Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı

Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başlarken Covid-19, RSV ve gribin iş birliği yaparak üçlü tehlike oluşturmaya başladı.

Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı - Resim: 1

Üst solunum nedeniyle acillere başvurular 3-4 kat arttı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması gerektiğini konusunda uyarırken Covid-19, RSV ve gribin iş birliği yaparak üçlü tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

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Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.

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Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı - Resim: 3

Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.

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Kış geldi, yeni kabusumuz belli oldu: Hastaneye başvurular 3-4 kat arttı - Resim: 4

Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Covid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.

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