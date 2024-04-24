Kızamık kabusu kapımıza dayandı: Avrupa'da hızla yayılıyor
AB'nin verileri, boğmaca vakalarında 2022 ve 2021'e kıyasla 2023 ve 2024'te 10 kat artış olduğunu gösteriyor.
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), üye ülkeler genelinde kızamık ve boğmaca vakalarındaki çok ciddi artış olduğunu belirterek, aşılama protokollerine uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
Euronews'in aktardığı habere göre, ECDC Müdürü Andrea Ammon, aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bunların halk arasında yayılmaya devam ettiğini vurguladı. Ammon, “Bu hastalıklar özellikle her yaştan korunmasız ve dayanıksız insanlara acı çektiriyor” dedi.
ECDC verilerine göre 2023 yılında Avrupa Birliği genelinde kızamık vakalarının sayısı artmaya başladı. 2023 mart ayı ile 2024 şubat sonu arasında en az 5 bin 770 kızamık vakası ve beş ölüm rapor edildi.
Kolay yayılması nedeniyle, kızamık olan hasta kişi 12 ila 18 kişiye bu mikrobu bulaştırabiliyor. Kızamık bulaşmasını durdurmak için nüfusun en az yüzde 95'ine iki doz aşı yapılması gerekiyor.