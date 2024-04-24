Kızamık kabusu kapımıza dayandı: Avrupa'da hızla yayılıyor

Euronews'in aktardığı habere göre, ECDC Müdürü Andrea Ammon, aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bunların halk arasında yayılmaya devam ettiğini vurguladı. Ammon, “Bu hastalıklar özellikle her yaştan korunmasız ve dayanıksız insanlara acı çektiriyor” dedi.