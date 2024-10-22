Köfte, pide, kaşar peyniri, bal... Bakanlık gıda sahtekarlarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 22 Ekim Salı günü "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr "internet sitesi üzerinden paylaşılan listeye göre, Adana, Mersin ve Manisa'da 5 işletmenin ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Bakanlık; zeytinyağı, bal, kaşar peyniri, dana eti, kasap köfte gibi ürünlerde taklit veya tağşiş yapan firmaları da ifşa etti.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı hileli gıdalar listesi: