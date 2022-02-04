Kolesterol sorununu ortadan kaldıran doğal çözüm
Vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara erişip damarlarda tıkanmaya yol açmaması için en doğal reçete evinizde saklı...
Kolesterol her insanda bulunan, insan vücudunun ürettiği mumsu yapıda bir yağdır. Kolesterol hücre oluşumu sırasında, vücuda ve hücrelere enerji üretilirken ve vücudu iltihaplanmalara karşı savunmada gerekli olan bir yapıdır. Vücut bu görevler için ihtiyacı olduğu kadar kolesterolü kendisi üretmektedir. Bunun yanı sıra insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan da kolesterol almaktadır. Fakat vücuttaki kolesterol seviyesi çok yüksek miktarlara eriştiğinde zaman içinde damarlarda tıkanma görülebilmektedir.
YULAF
Sağlıklı bir lif kaynağı tüketmek, kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri. Bu nedenle günlük aldığınız lif oranına da dikkat etmeniz gerekiyor. Yulaf ise sağlıklı lif kaynağı olmasının yanı sıra kolesterolün kanınızda emilmesini engellemek için bir jel yapısı üretiyor. Günde 5 gram çözülebilir lif tüketmek, iyi bir başlangıç olacaktır.
BİTTER ÇİKOLATA
Çikolata kolesterolün düşmesini sağlayan flavonoid antioksidan içeriğine sahip ve tekli doymamış yağ asidi ile benzer olan oleik asidi de içeriyor. Kontrollü olarak tükettiğinizde kolesterolün düşmesinde yardımcı oluyor. Seçtiğiniz çikolatanın yüzde 70 oranında kakao içermesine dikkat etmek önemli.
AVOKADO
Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir. Sandviçlerden soslara kadar oldukça geniş bir alanda kullanabilirsiniz.