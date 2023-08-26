Kolesterolün en büyük düşmanı: Günde 2 bardak içen şifa buluyor

Mısır püskülü çayının diğer faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Ödem attırmaya yardımcı olur.



- Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.



- Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.



- Karaciğer ve böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olur.



- Sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.



-Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.