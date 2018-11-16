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  3. 16 Kasım 2018 11:42

Korkulan o hastalığa çare bulundu

"Lewy oluşumları" olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak felç edici hastalıklara neden oluyor. "Lewy oluşumları" düzgün olarak işaretlenemediğinden vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor.

Korkulan o hastalığa çare bulundu

"Lewy oluşumları" olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak felç edici hastalıklara neden oluyor. "Lewy oluşumları" düzgün olarak işaretlenemediğinden vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor.

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Korkulan o hastalığa çare bulundu

Lewy oluşumları, unutkanlığa ve vücut üzerinde kas kontrolünü kaybetmeye sebep olan "multi sistem atrofi" denilen çoklu sistem bozukluğuna da yol açıyor.

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Korkulan o hastalığa çare bulundu

İHA'nın haberine göre; bu konuda yapılan çalışmalarda araştırmacılar, beyindeki doğal atık boşaltma sistemini bozarak zehirli maddelerin birikmesine yol açan "USP13" ismi verilen bir molekül keşfetti.

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Korkulan o hastalığa çare bulundu

Araştırmacılar, bu molekülün daha önce Parkinson hastalığıyla hiç ilişkilendirilmediğini söyledi. "USP13" molekülünün bloke edilmesiyle "Lewy oluşumları"nın vücuttan atılması ve bir daha oluşmasının önlenmesinin mümkün olacağı kaydedildi.

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