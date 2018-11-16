Korkulan o hastalığa çare bulundu
"Lewy oluşumları" olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak felç edici hastalıklara neden oluyor. "Lewy oluşumları" düzgün olarak işaretlenemediğinden vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor.
"Lewy oluşumları" olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak felç edici hastalıklara neden oluyor. "Lewy oluşumları" düzgün olarak işaretlenemediğinden vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor.
Lewy oluşumları, unutkanlığa ve vücut üzerinde kas kontrolünü kaybetmeye sebep olan "multi sistem atrofi" denilen çoklu sistem bozukluğuna da yol açıyor.
İHA'nın haberine göre; bu konuda yapılan çalışmalarda araştırmacılar, beyindeki doğal atık boşaltma sistemini bozarak zehirli maddelerin birikmesine yol açan "USP13" ismi verilen bir molekül keşfetti.