Korkulan o hastalığa çare bulundu

Araştırmacılar, bu molekülün daha önce Parkinson hastalığıyla hiç ilişkilendirilmediğini söyledi. "USP13" molekülünün bloke edilmesiyle "Lewy oluşumları"nın vücuttan atılması ve bir daha oluşmasının önlenmesinin mümkün olacağı kaydedildi.