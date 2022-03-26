Korkulan oldu! İnsan vücudunda ilk kez tespit edildi
Hollandalı bilim insanları, insan kanında mikroplastik parçacıklar keşfetti. İnsanların neredeyse yüzde 80'inde bulunan parçacıklar, vücut içerisinde dolaşıp organlara yerleşebiliyor.
Hollanda'daki Vje Uje Uje Üniversitesi'nden bilim insanları, 22 bağışçıdan kan örneklerini analiz etti ve 17 örnekte plastik parçacıklar buldu.
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Kan örneklerinin dörtte biri, plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen içeriyordu.
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Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.
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Ancak araştırmacılar, hava kirliliği ile de vücuda giren mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesinden ve her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.
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