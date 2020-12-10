Koronavirüs aşısı nasıl bu kadar hızlı geliştirildi?
Dünya genelinde 1.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar insanlara uygulanmaya başladı. Aşının bu kadar kısa sürede geliştirilmesi bazı insanlar için endişe kaynağı olurken bilim insanları aşı gelişim sürecinin nasıl bu kadar hızlı ilerlediğini değerlendirdi.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı 8 Aralık’ta İngiltere’de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Çin ise batılı ülkelerden daha erken davranarak temmuz ayından itibaren vatandaşlarını aşıladığını duyurdu. Bununla birlikte, ABD ve AB’nin bu yılın sonuna kadar aşılara onay vermesi bekleniyor. Ancak bir yıldan daha kısa sürede geliştirilen aşıların hemen piyasaya sürülmesi bazı insanlarda endişe yaratıyor.
Bilim insanları aşının hızlı geliştirilmesininin onların güvenilirliğini etkilemediğini vurgulayarak, yaşanan sürece etki eden faktörleri açıkladı.
NORMALDE SIFIRDAN BİR AŞI GELİŞTİRMEK NE KADAR SÜRER?
Bilim insanları aşı geliştirmenin geleneksel olarak yavaş bir süreç olduğunu söylüyor. İngilliz Hükümeti Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip corona virüs pandemisinden önce tamamen yeni bir aşı geliştirmenin ortalama 10 yıl sürdüğünü ve bu sürecin beş yıldan daha kısa bir sürede tamamlanamadığını açıkladı.
CORONA VİRÜS AŞILARI BİR YILDAN KISA BİR SÜRE İÇİNDE NASIL GELİŞTİRİLDİ?
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan epidemiyoloji Profesörü Stephen Evans, göz önünde bulundurulması gereken kilit noktanın, ilaç şirketlerinin karşılaştığı olağan finansal endişeleri bir kenara etmesini sağlayan kamu ve özel sekörden gelen nakit akışı olduğunu söyledi. Evans, “Hükümetlerin aşıları önceden satın alması, aşı geliştiren bilim insanlarının önceki çalışmalardan daha büyük riskler almasını ve dolayısıyla daha hızlı bir süreci beraberinde getirdi. Dahası, corona virüse karşı bir aşıya karşı talebin ve aciliyet yüksek olması kamu yararı için daha fazla çabayı beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, geleneksel olarak aşılar, virüsün bir kısmını laboratuvarda üreterek geliştiriliyor. Ancak bu zaman alıyor. Sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 94 etkili olduğu açıklanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ise mRNA yöntemiyle geliştirildi. Bu aşılar, corona virüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edilerek çalışıyor ve bu durum da vücudun antikor üretmeye başlamasını tetikliyor. Ancak bu yaklaşım geleneksel aşı geliştirme yöntemlerinin kullanıldığı Oxford/AstraZeneca, Çin ve Rus aşılarına da fayda sağladı. Yeni teknolojiyle virüsün genetik dizilimine ilişkin çalışmaların hızlanması ve bilim insanları arasındaki hızlı paylaşım sirkülasyonu aşıların yanı sıra diğer corona virüsler üzerinde halihazırda devam eden çalışmalara da yardımcı oldu.