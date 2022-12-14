Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi!
ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, ilaç firması Merck ile geliştirdiği kanser aşısının sonuçlarını paylaştı. mRNA teknolojisi kullanılan kanser aşısının, ölüm riskini yüzde 44 azalttığı belirtildi.
Covid-19’a yönelik mRNA aşısının başarısından yola çıkan Moderna, aşı teknolojisini kansere karşı çevirdiğinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Moderna, Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş kanser aşısının, hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığını açıkladı.
157 İŞİ KATILDI
Şirket tarafından yapılan açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyalini kullanarak oluşturduğu belirtildi. Çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı.
Moderna'nın başkanı Dr. Stephen Hoge, "İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var" diye konuştu.
ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?
Diğer taraftan çalışma kapsamında, hastalar iki tedaviden birini alacak şekilde rastgele atandı. Bir grup, mevcut bir ilaç olan pembrolizumab veya Keytruda ilacı ile tedavi edildi. Diğer grup ise Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı.