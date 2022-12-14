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  4. Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi!

Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi!

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, ilaç firması Merck ile geliştirdiği kanser aşısının sonuçlarını paylaştı. mRNA teknolojisi kullanılan kanser aşısının, ölüm riskini yüzde 44 azalttığı belirtildi.

Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi! - Resim: 1

Covid-19’a yönelik mRNA aşısının başarısından yola çıkan Moderna, aşı teknolojisini kansere karşı çevirdiğinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Moderna, Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş kanser aşısının, hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığını açıkladı.

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Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi! - Resim: 2

157 İŞİ KATILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyalini kullanarak oluşturduğu belirtildi. Çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı.

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Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi! - Resim: 3

Moderna'nın başkanı Dr. Stephen Hoge, "İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var" diye konuştu.

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Koronavirüs aşısını bulan Moderna'dan kanser aşısı müjdesi! - Resim: 4

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Diğer taraftan çalışma kapsamında, hastalar iki tedaviden birini alacak şekilde rastgele atandı. Bir grup, mevcut bir ilaç olan pembrolizumab veya Keytruda ilacı ile tedavi edildi. Diğer grup ise  Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı. 

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