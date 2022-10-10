Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı
ABD'de yapılan araştırmada mRNA teknolojisiyle geliştirilen koronavirüs aşısının, 18-39 yaş arası erkeklerde kalp sorunları ve kalp krizine bağlı ölümleri yüzde 84 artırdığını ortaya koydu.
Özellikle Pfizer-Biontech’in mRNA koronavirüs aşılarının, yeterince test yapılmadan piyasaya sürüldüğü iddiaları, dünya basınında birçok defa gündeme geldi.
Aşının, kovid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığı, semptomları hafiflettiği ve hastalığa bağlı ölümleri büyük oranda azalttı. Neticede dünyada kovid salgını sona erdi, normalleşme başladı. Kovid yasakları ve maske uygulamaları kaldırıldı.
ABD, vatandaşlarına “hatırlatma dozu” olmalarını ve aşıya devam etmelerini önerdi. Dünya çapında da doktorların yaptığı bu önerilere, birçok bilim insanı karşı çıktı.
Kovid mRNA aşılarının özellikle genç erkeklerde kalp krizi riskini arttırdığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, mRNA aşılarının yan etkilerini araştırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.