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  4. Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı

Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı

ABD'de yapılan araştırmada mRNA teknolojisiyle geliştirilen koronavirüs aşısının, 18-39 yaş arası erkeklerde kalp sorunları ve kalp krizine bağlı ölümleri yüzde 84 artırdığını ortaya koydu.

Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı - Resim: 1

Özellikle Pfizer-Biontech’in mRNA koronavirüs aşılarının, yeterince test yapılmadan piyasaya sürüldüğü iddiaları, dünya basınında birçok defa gündeme geldi.

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Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı - Resim: 2

Aşının, kovid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığı, semptomları hafiflettiği ve hastalığa bağlı ölümleri büyük oranda azalttı. Neticede dünyada kovid salgını sona erdi, normalleşme başladı. Kovid yasakları ve maske uygulamaları kaldırıldı.

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Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı - Resim: 3

ABD, vatandaşlarına “hatırlatma dozu” olmalarını ve aşıya devam etmelerini önerdi. Dünya çapında da doktorların yaptığı bu önerilere, birçok bilim insanı karşı çıktı.

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Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı - Resim: 4

Kovid mRNA aşılarının özellikle genç erkeklerde kalp krizi riskini arttırdığına dair kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, mRNA aşılarının yan etkilerini araştırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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