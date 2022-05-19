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  4. Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor!

Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor!

İngiltere'de maymun çiçeği virüsü vakaları 9'a yükseldi. İspanya ve Portekiz'de alarm verilirken, virüsün ABD'de de tespit edildiği açıklandı.

Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! - Resim: 1

İngiltere'de 2 maymun çiçeği (monkeypox) virüsü vakasının daha tespit edilmesiyle 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 9'a çıktı.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! - Resim: 2

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakaların virüsünün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını, bu nedenle bireylerin bulaşma yoluyla enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! - Resim: 3

UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

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Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor! - Resim: 4

Ajans, yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

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