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  3. 17 Aralık 2020 13:16

Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

Koronavirüs salgını dünya çapında etkili olmaya devam ederken bilim insanları virüsle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

Koronavirüs salgınında dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 537 bini aşarken, virüs saptanan 52 milyon 374 bin 434 kişi de sağlığına kavuştu.

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Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.

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Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

KORONAVİRÜS ERKEKLERİ DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR!
Ancak bu ölüm sayılarıyla ilgili ilginç bir durum salgının başından beri dikkat çekmeye devam ediyor. Erkekler koronavirüs sebebiyle daha çok hayatını kaybediyor.

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Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

20 Ocak 2020'de, Çin'in Wuhan kentinde esrarengiz bir solunum yolları hastalığı ortaya çıktığında, genetik bilimci Sharon Moalem, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

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