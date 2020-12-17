Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?
Koronavirüs salgını dünya çapında etkili olmaya devam ederken bilim insanları virüsle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
Koronavirüs salgınında dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 537 bini aşarken, virüs saptanan 52 milyon 374 bin 434 kişi de sağlığına kavuştu.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 655 bin 307 kişi hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS ERKEKLERİ DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR!
Ancak bu ölüm sayılarıyla ilgili ilginç bir durum salgının başından beri dikkat çekmeye devam ediyor. Erkekler koronavirüs sebebiyle daha çok hayatını kaybediyor.