Koronavirüs erkekleri neden daha çok öldürüyor?

KORONAVİRÜS ERKEKLERİ DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR!

Ancak bu ölüm sayılarıyla ilgili ilginç bir durum salgının başından beri dikkat çekmeye devam ediyor. Erkekler koronavirüs sebebiyle daha çok hayatını kaybediyor.