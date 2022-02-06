Koronavirüs geçiren erkekleri bekleyen büyük tehlike: ''Kısırlık kalıcı oluyor''
Koronavirüs, spermlerde bozulmaya, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun dip yapmasına ve cinsel fonksiyon bozukluklarından, kısırlığa kadar pek çok soruna neden olabiliyor. ''Özellikle akciğerde şiddetli geçerse, testisleri de mutlaka etkiliyor'' diyen Doç. Dr. Faruk Özgör, Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan çalışmada hastaların yüzde 40'ında kalıcı kısırlık meydana geldiğinin tespit edildiğini söyledi.
Koronavirüs sadece akciğerleri değil, testisleri de sarabiliyor. Koronavirirüs spermlerde bozulmaya, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun dip yapmasına ve cinsel fonksiyon bozukluklarından, kısırlığa kadar pek çok soruna neden olabiliyor. "Özellikle akciğerde şiddetli geçerse, testisleri de mutlaka etkiliyor" diyen Doç. Dr. Faruk Özgör, "Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan bir çalışma şunu gösterdi: Hastalar eğer Kovid'e bağlı akciğer enfeksiyonunu şiddetli geçirmişse testislerde de daha şiddetli geçiriyor. Hastaların neredeyse yüzde 80'inde sperm parametrelerinde bozulma gerçekmiş. Ayrıca bu hastaların yüzde 40'ında sperm bozulmaları kalıcı hale gelmiş. Yani bu hastalarda kısırlık kalıcı olmuş" diye konuştu.
EN AZ 6 AY ERTELENİYOR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, Kovid enfeksiyonunun özellikle genç erkeklerde kısırlıktan cinsel fonksiyon bozukluğuna dek yarattığı pekçok riske değinerek, son dönemlerde kendi kliniklerinde de bu şekilde çok hasta görmeye başladıklarını söyledi ve önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Özgör, "Biz kendi kliniğimizde de benzer şekilde hastalarla karşılaştık. Özellikle kadın kaynaklı kısırlık ile tüp bebek merkezimize gelen çiftlerde; Kovid öncesi sperm parametreleri tamamen normal olan erkeklerde, Kovid sonrası tüm sperm parametrelerinin bozulduğunu görüyoruz. Bu hastaların tüp bebek süreçlerini en az 6 ay mecburen ertelemek zorunda kalıyoruz. Çünkü birincisi koronavirüsün mutojenik (genetik hasar) bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz, embriyo üzerinde nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. İkincisi de tüp bebek tedavisinden önce hastaların sperm parametrelerinin tamamen normale dönmesini beklemek gerekiyor. 6 ay sonra tekrar spermiyogram tahlili yapacağız, eğer düzelme görülmezse, onlara sadece kadın nedenli değil, erkek nedenli kısırlık faktörü olduğunu da düşünerek yeni bir kısırlık tedavisi planlamak durumunda kalacağız" dedi.
"HASTALARIN YÜZDE 40'INDA KISIRLIK KALICI OLDU"
Covid'in akciğer tutulumu nedeniyle şiddetli geçirildiğinin çok bilindiğini ancak testilerde de akciğerlerdeki gibi virüsün tutunduğu ACE-2 reseptörlerinin bol bulunduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, sözlerini şöyle sürdürdü: "ACE-2 reseptörleri aynı zamanda testislerde de bulunuyor. Bu sebeple virüs nasıl akciğerlere yerleşebiliyorsa, aynı şekilde testislere de yerleşebiliyor. Bu kısım çok önemli, çünkü ACE-2 reseptörleri, özellikle genç erkeklerde (20-30'lu yaşlarda) diğer insanlara göre çok daha fazla düzeyde bulunuyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki akciğerlerdeki şiddetli hastalık, genç erkeklerde de testis hasarına, dolayısıyla kısırlığa yol açabiliyor. Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan bir çalışma şunu gösterdi: Hastalar eğer Kovid'e bağlı akciğer enfeksiyonunu şiddetli geçirmişse testislerde de daha şiddetli geçiriyor. Hastaların neredeyse yüzde 80'inde sperm parametrelerinde bozulma gerçekmiş. Ayrıca bu hastaların yüzde 40'ında sperm bozulmaları kalıcı hale gelmiş. Yani bu hastalarda kısırlık kalıcı olmuş"
Covid'in diğer bir etkisinin de erkeklerdeki hormon düzeyini bozması olduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, bunun da sadece cinsel fonksiyon açısından değil pekçok metabolik bozulmaya neden olduğunu vurguladı ve "Kovid, testiste hormon salgılayan 'leydik' hücrelerinin ölümüne ve bu da erkeklerdeki testosteron seviyesinin düşmesine yol açıyor. Bu sadece cinsel fonksiyon bozukluğu ve çocuk olmasına engel değil, aynı zamanda bilişsel fonksiyonları, kemik ve kas kütlesini de olumsuz etkiliyor. Yani sadece kısa dönem değil, Kovid'in uzun dönem etkileri ile de karşılaşmayı bekliyoruz" dedi.