Koronavirüs geçiren erkekleri bekleyen büyük tehlike: ''Kısırlık kalıcı oluyor''

"HASTALARIN YÜZDE 40'INDA KISIRLIK KALICI OLDU"

Covid'in akciğer tutulumu nedeniyle şiddetli geçirildiğinin çok bilindiğini ancak testilerde de akciğerlerdeki gibi virüsün tutunduğu ACE-2 reseptörlerinin bol bulunduğunu belirten Doç. Dr. Özgör, sözlerini şöyle sürdürdü: "ACE-2 reseptörleri aynı zamanda testislerde de bulunuyor. Bu sebeple virüs nasıl akciğerlere yerleşebiliyorsa, aynı şekilde testislere de yerleşebiliyor. Bu kısım çok önemli, çünkü ACE-2 reseptörleri, özellikle genç erkeklerde (20-30'lu yaşlarda) diğer insanlara göre çok daha fazla düzeyde bulunuyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki akciğerlerdeki şiddetli hastalık, genç erkeklerde de testis hasarına, dolayısıyla kısırlığa yol açabiliyor. Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan bir çalışma şunu gösterdi: Hastalar eğer Kovid'e bağlı akciğer enfeksiyonunu şiddetli geçirmişse testislerde de daha şiddetli geçiriyor. Hastaların neredeyse yüzde 80'inde sperm parametrelerinde bozulma gerçekmiş. Ayrıca bu hastaların yüzde 40'ında sperm bozulmaları kalıcı hale gelmiş. Yani bu hastalarda kısırlık kalıcı olmuş"