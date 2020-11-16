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  3. 16 Kasım 2020 16:33

Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin

Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar hastalığa yakalananların tekrar koronavirüse yakalanabileceğini ortaya koymuştu. Koronavirüse yakalanmamak için vücut direncini arttıran besinler tüketmek gerekiyor. İşte o besinler...

Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin

Uz. Dyt. Aslıhan Altuntaş, koronavirüs hastalığını atlatmış kişilerin beslenme düzeninde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

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Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin

Koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerde özellikle akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin minimum 2.5 litre olması çok önemlidir.

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Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin

Diğer sıvılar suyun yerine geçmeyeceği için ve telafisi başka sıvılarla yapılamadığından, sıvı alımını yalnızca su ile yapmak önemlidir.

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Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin

Özellikle bu dönemde bağışıklık açısından oldukça önemli meyve ve sebzeler bulunmaktadır. Bunların başında rengi mor olanlar gelmektedir. Örneğin pancar, mucize besin olarak adlandırılan en önemli sebzelerimizden biridir.

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