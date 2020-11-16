Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin
Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar hastalığa yakalananların tekrar koronavirüse yakalanabileceğini ortaya koymuştu. Koronavirüse yakalanmamak için vücut direncini arttıran besinler tüketmek gerekiyor. İşte o besinler...
Uz. Dyt. Aslıhan Altuntaş, koronavirüs hastalığını atlatmış kişilerin beslenme düzeninde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerde özellikle akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin minimum 2.5 litre olması çok önemlidir.
Diğer sıvılar suyun yerine geçmeyeceği için ve telafisi başka sıvılarla yapılamadığından, sıvı alımını yalnızca su ile yapmak önemlidir.