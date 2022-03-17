Koronavirüs geçirenler dikkat! Yüzde 30 risk var: Sinir sistemini de yok ediyor
Ağır seyreden koronavirüs vakalarında ortalama %30 oranında hastada kalıcı veya geçici sinir sistemi etkilenmesi ortaya çıkıyor.
2008 yılından bu yana her yıl Mart ayının üçüncü haftası, başta Society for Neuroscience ve Dana Foundation olmak üzere sinirbilimle ilgili uluslararası kuruluşlar öncülüğünde Beyin Farkındalığı Haftası olarak kutlanıyor.
Bu özel haftada sinirbilimin dünyada daha iyi tanıtılması, öneminin anlatılması hedefleniyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, iki yıldan bu yana etkisini sürdüren Covid-19 pandemisinin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
COVİD-19 TÜM SİSTEMLERİ ETKİLEDİ
İki yıldan bu yana süregelen Covid-19 pandemisinin, kuşkusuz sağlığımızı pek çok bakımdan olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Sistemik bir hastalık olan Covid-19 başta akciğer - solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi olmak üzere vücutta işlevsel olan tüm sistemleri etkilemektedir.
Covid-19, merkezi (beyin ve omurilik) ve çevresel (sinir ağları, çevresel sinirler) sinir sistemini de çeşitli mekanizmalar ile etkilemektedir ve sinir sisteminin tutulumu klinikte pek çok farklı klinik belirti ve bulgular ile ortaya çıkmaktadır.” dedi. Kronik hastalıkların takibi zorlaştı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Bunun yanında, pandeminin yarattığı belirsizlik ve korku ortamı ile birlikte zorunlu olarak uygulanan tedbirlerin sonucunda ortaya çıkan psikolojik etkiler; sağlık hizmetlerinin uygulanmasında Covid-19’un öncelenmesiyle diğer hastalıkların tanısında ve tedavisinde aksamalar; kronik hastalıkların takip ve tedavilerinin arka planda kalması ile özellikle yaşlı nüfusta sağlık sorunlarının karmaşık bir hâl alması ve tedavisiz kalabilmesi önemli toplum sağlığı problemleri olarak ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.