Koronavirüs geçirenler dikkat! Yüzde 30 risk var: Sinir sistemini de yok ediyor

Covid-19, merkezi (beyin ve omurilik) ve çevresel (sinir ağları, çevresel sinirler) sinir sistemini de çeşitli mekanizmalar ile etkilemektedir ve sinir sisteminin tutulumu klinikte pek çok farklı klinik belirti ve bulgular ile ortaya çıkmaktadır.” dedi. Kronik hastalıkların takibi zorlaştı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Bunun yanında, pandeminin yarattığı belirsizlik ve korku ortamı ile birlikte zorunlu olarak uygulanan tedbirlerin sonucunda ortaya çıkan psikolojik etkiler; sağlık hizmetlerinin uygulanmasında Covid-19’un öncelenmesiyle diğer hastalıkların tanısında ve tedavisinde aksamalar; kronik hastalıkların takip ve tedavilerinin arka planda kalması ile özellikle yaşlı nüfusta sağlık sorunlarının karmaşık bir hâl alması ve tedavisiz kalabilmesi önemli toplum sağlığı problemleri olarak ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.