Koronavirüs hamilelikte ölüm riskini 7 kat artırıyor
13 bini aşkın hamile kadının incelendiği yeni bir çalışmada koronavirüsün sonuçları gözler önüne serildi.
ABD’de yer alan George Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19’un anneler ve yeni doğan bebekleri için onlarca ciddi hastalık riskini artırdığını gösterdi. Bilim insanları, ayrıca kadınların gebelikte corona virüs nedeniyle ölme olasılığı daha yüksek olduğunu söyledi.
Covid-19 pandemisi boyunca bilimsel çalışmalar, hamile kadınların corona virüse karşı özellikle savunmasız olduklarını vurguladı. Doktorlar, kendileri ve çocukları için riski azaltmak adına kadınları Covid-19’a karşı aşılanmaya çağırdı.
Ancak, bu çalışmaların nasıl yapıldığı ve dahil edilen hastalardaki farklılıklar, özellikle az sayıda çalışmanın yürütüldüğü düşük gelirli ülkelerde, hastalığın etkisi hakkında ayrıntılı sonuçlara ulaşmayı zorlaştırdı.
13 BİNDEN FAZLA AŞILANMAMIŞ HAMİLE KADIN İNCELENDİ
En son araştırma, pek çok ülkede yapılan onlarca çalışmada bildirilen 13 binden fazla aşılanmamış hamile kadından alınan verileri bir araya getirdi. Bilim insanları, verileri analiz ederek enfeksiyonun dünya çapındaki hamile kadınlar için oluşturduğu riskler hakkında güvenilir sonuçlara ulaşmayı amaçladı.