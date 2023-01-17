Koronavirüs hamilelikte ölüm riskini 7 kat artırıyor

13 BİNDEN FAZLA AŞILANMAMIŞ HAMİLE KADIN İNCELENDİ

En son araştırma, pek çok ülkede yapılan onlarca çalışmada bildirilen 13 binden fazla aşılanmamış hamile kadından alınan verileri bir araya getirdi. Bilim insanları, verileri analiz ederek enfeksiyonun dünya çapındaki hamile kadınlar için oluşturduğu riskler hakkında güvenilir sonuçlara ulaşmayı amaçladı.