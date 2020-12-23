Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'de MIT ve Kanada’da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada hava sıcaklığının yeni tip corona virüs (Covid-19) enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının corona virüse etkisi olmadığını belirtmişti.