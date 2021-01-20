Koronavirüs mutasyonları arasında hangi farklar var?

Daha önce İngiltere'de London College Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma B117’nin yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Ancak, CDC’deki Gelişmiş Moleküler İzleme Ofisi’ni yöneten Gregory Armstrong, CNN’e yaptığı açıklamada, "Mutant virüs, daha hızlı yayılıyor gibi görünse de, şiddetli bir hastalığa neden olmuyor. Şu anda yaptığımız gözlemlere göre, hastaneye yatış veya ölüm oranlarında belirleyici bir artış yaşanmıyor” dedi.



