Koronavirüs mutasyonları arasında hangi farklar var?
Tüm dünya salgınla mücadelesine devam ederken İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve ABD’nin ardından koronavirüsün endişe veren yeni bir varyantı Almanya’da görüldü. Peki bu mutasyonlar arasında farklar neler?
Yeni tip corona virüsün en az beş yeni çeşidi bilim insanlarını geceleri ayakta tutuyor. İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen B117 varyasyonu şu ana kadar en az 60 ülkede görüldü. Araştırmacılar, söz konusu mutasyonun yüzde 50-70 oranında daha hızlı yayıldığını açıkladı. Güney Afrika, Brezilya, ABD ve Almanya’da çıkan diğer mutasyonlar, B117 gibi hızla yayılmadı, ancak genetik bilimcilerin dikkatini çeken bir takım mutasyonlar gösteriyorlar.
Rockefeller Üniversitesi'nde moleküler immünolog olan Dr. Christian Gerber, "Dürüst olmak gerekirse, son zamanlarda fazla uyuyamıyoruz. Ancak, şimdiye kadar mutasyonların hiçbiri bilim insanlarının en çok korktuğu şeyi yapmadı ve daha ciddi hastalığa neden olacak kadar mutasyona uğramadı. Ancak, onları sürekli olarak incelemeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
İşte bilim insanlarının sürekli izlediği beş mutasyon...
İNGİLTERE: B117
Bilim insanları için listenin başında ilk olarak İngiltere'de görülen B177 mutasyonu geliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen hafta 60’tan fazla ülkeye sıçrayan varyantın pandeminin yayılmasını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı.
Daha önce İngiltere'de London College Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma B117’nin yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Ancak, CDC’deki Gelişmiş Moleküler İzleme Ofisi’ni yöneten Gregory Armstrong, CNN’e yaptığı açıklamada, "Mutant virüs, daha hızlı yayılıyor gibi görünse de, şiddetli bir hastalığa neden olmuyor. Şu anda yaptığımız gözlemlere göre, hastaneye yatış veya ölüm oranlarında belirleyici bir artış yaşanmıyor” dedi.