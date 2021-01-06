Koronavirüs mutasyonu en çok hangi yaş grubunu etkiliyor?
İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan koronavirüs mutasyonu ile ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmada virüsten en çok yeni doğan ile 9 yaş grubunun etkilendiği belirtildi.
İngiltere’de Eylül başında ortaya çıkan ve Public Health England tarafından Variant of Concern 202012/01 olarak adlandırılan corona virüs mutasyonu B.1.1.7 ile ilgili bir araştırma yayınlandı.
Imperial College London tarafından yayınlanan araştırmada corona virüs mutasyonunun en çok hangi yaş gruplarını etkilediği belirlendi.
EN ÇOK ETKİLENEN 0 İLA 9 YAŞ ARASI
Corona virüsten en az etkilenen grup olan ve diğer yaş gruplarına göre daha az corona virüs vakası bildiren yaş aralığı olan 0 ila 9 yaş grubu, corona virüs mutasyonu vakalarından en çok etkilenen yaş grubu oldu. Eylül ayından bu yana İngiltere’de çıkan vakaların yaklaşık yüzde 6’sı 0-9 yaş grubu arasında olurken bu yaş grubunda gerçekleşen her 100 corona virüs vakasından 54’ünün corona virüs mutasyonuyla enfekte olduğu belirtildi.
9 - 19 YAŞ GRUBU HEM EN ÇOK VAKA, HEM EN ÇOK MUTASYON
Eylül ayından bu yana baz alınan araştırmada, İngiltere’de ortaya çıkan vakalarda en çok 9 ila 19 yaş arası gençler etkilendi. Toplam vakaların yüzde 17’sini oluşturan 9 ila 19 yaş grubunda corona virüse yakalanan kişiler bütün mutasyon vakalarının yüzde 20’sini oluşturken 9 ila 19 yaş grubu arasında corona virüse yakalanan her 100 kişiden 52’si corona virüs mutasyonu taşıyor.
40-49 YAŞ GRUBU EN ÇOK ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ
19 yaş altı gençlerde daha çok etkili olduğu açıklanan corona virüs mutasyonundan en çok etkilenen üçüncü yaş grubu 40 ila 49 arası oldu. Bu yaş grubunda corona virüse yakalanan her 100 kişiden 51’i corona virüs mutasyonu taşırken 40-49 yaş grubu toplam vaka sayısında da 9-19 yaş grubunun ardından ikinci sırada yer aldı.