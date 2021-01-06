Koronavirüs mutasyonu en çok hangi yaş grubunu etkiliyor?

EN ÇOK ETKİLENEN 0 İLA 9 YAŞ ARASI

Corona virüsten en az etkilenen grup olan ve diğer yaş gruplarına göre daha az corona virüs vakası bildiren yaş aralığı olan 0 ila 9 yaş grubu, corona virüs mutasyonu vakalarından en çok etkilenen yaş grubu oldu. Eylül ayından bu yana İngiltere’de çıkan vakaların yaklaşık yüzde 6’sı 0-9 yaş grubu arasında olurken bu yaş grubunda gerçekleşen her 100 corona virüs vakasından 54’ünün corona virüs mutasyonuyla enfekte olduğu belirtildi.