Koronavirüs salgınında dönüm noktası olacak gelişme!

AŞILAR VİRÜSÜN TUTUNDUĞU RESEPTÖRLERİ HEDEFLİYOR

Bununla birlikte, başak proteinlerindeki artış, pek çok aşı ve tedavi araştırmasının, özellikle birincil hedefinde yer alıyor. Örneğin yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanan Pfizer / BioNtech aşısı, bu spesifik alanı hedefliyor. Reading Üniversitesi Viroloji Profesörü olan Profesör Ian Jones aşıya ilişkin, “Şu anda geliştirilmekte olan mevcut tüm aşılar arasında Pfizer/ BioNtech, tamamen virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanan kısmına odaklandığından, her zaman parasının en çok karşılığını veren gibi görünüyordu ve sonuçlar yanılmadığımızı gösteriyor” dedi.