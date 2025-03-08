Koronavirüs sonrası artan ani genç ölümlerinin sebebi belli oldu

Koronavirüs aşılarının damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi ve inme riskini azalttığının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Özkaya "Vücudumuzda damar tıkanıklığı gelişmesinde ve akciğer, kalp ve beyin damarlarında ölümle sonuçlanan olaylara neden olan 3 temel faktör vardır. Damar iç duvarında (endotel) hasar; ameliyat, hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması, pıhtılaşmaya yatkınlık yapan genetik ve ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları vb). Bu 3 faktörden en önemlisi olan damar iç duvarı (endotel) hasarı olup, Koronavirüs virüsü ile enfekte olan bir kişide virüs yüküne bağlı gelişen özellikle 'sitokin' fırtınası başta olmak üzere, kan plazmasının toksik ve tahrip edici damar iç duvarında ciddi hasar yapıyor, pıhtı oluşumunun ilk aşaması gerçekleşiyor. Ayrıca hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması ile pıhtı oluşumuna neden oluyor ve ölümcül sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerin Koronavirüs sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersiz ve spor ile ölümcül kalp krizlerine neden oluyor" diye konuştu.