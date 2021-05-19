Koronavirüs sonrası bu hastalığa dikkat!
Koronavirüs kısıtlamaları sonucunda evlerde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte birçok vatandaş diyabet tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.
‘Kendilerini yemeğe verdiler’
Koronavirüsün yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarında değişime neden olduğunu belirten Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Alper Çelik, “Evde geçirilen süreler arttı. Daha öncesinde en kötü ihtimalle iş için dışarı çıkan, yürüyüş yapan insanlar bile gün içerisinde 100-200 adım atıyor sadece. Ayrıca evde canı sıkılan insanlar kendini yemeğe verdi.
Gün boyu hamur işleri, tatlılar tüketiliyor. Bunlar da diyabetin en büyük nedenleri. Pandemi süresince tüketilen sağlıksız yiyecekler, içecekler ilerleyen dönemlerde diyabet olarak geri dönecek” dedi.
Kan şekerinizi ölçtürün
İş yaşamında stresin artmasına, sağlıksız beslenmeye ve hareketsiz bir yaşam nedeniyle diyabetin yaygınlaştığını aktaran Çelik “Ülkemizde düzenli spor yapma kültürü fazla gelişmemiştir. Bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirir ve diyabet riskini artırır.
Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktör. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldi. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir” diye konuştu.