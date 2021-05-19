Koronavirüs sonrası bu hastalığa dikkat!

Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktör. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldi. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir” diye konuştu.