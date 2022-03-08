Koronavirüs uyuz vakalarını patlattı: Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Uyuz hastalığı şiddetli kaşıntılara, dökülmeye ve cilt yaralarına sebep olmaktadır. Kişiden kişiye temas ile kolayca bulaşabilen uyuz vakaları son zamanlarda oldukça arttı. Yeterli hijyenin sağlanmaması ve Covid-19 pandemi sürecinde aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi nedeniyle birçok hastalık meydana geliyor ve bu hastalıkların tedavi süreçleri aksıyor. Covid-19’un tüm dünyaya etki etmesi nedeniyle özellikle Avrupa’da fazlasıyla görülen uyuz vakaları ülkemizde de yaygın hale geldi. Hastalar tedaviye karşı direnç gösteriyorlar. Hastalığın tedavisi için ilaç kullanımına ve hijyen şartlarına çok dikkat edilmesini, aynı zamanda vaka varlığında bütün ailenin birlikte tedavi edilmesi gerektiğini belirten Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. İbrahim Özcan, uyuz hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.