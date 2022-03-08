Koronavirüs uyuz vakalarını patlattı: Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Koronavirüs nedeniyle birçok hastalığa yakalanma oranı yükselirken, uyuz vakalarında ciddi bir artış gözlemlendi.
Uyuz hastalığı şiddetli kaşıntılara, dökülmeye ve cilt yaralarına sebep olmaktadır. Kişiden kişiye temas ile kolayca bulaşabilen uyuz vakaları son zamanlarda oldukça arttı. Yeterli hijyenin sağlanmaması ve Covid-19 pandemi sürecinde aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi nedeniyle birçok hastalık meydana geliyor ve bu hastalıkların tedavi süreçleri aksıyor. Covid-19’un tüm dünyaya etki etmesi nedeniyle özellikle Avrupa’da fazlasıyla görülen uyuz vakaları ülkemizde de yaygın hale geldi. Hastalar tedaviye karşı direnç gösteriyorlar. Hastalığın tedavisi için ilaç kullanımına ve hijyen şartlarına çok dikkat edilmesini, aynı zamanda vaka varlığında bütün ailenin birlikte tedavi edilmesi gerektiğini belirten Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. İbrahim Özcan, uyuz hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.
SADECE 20 DAKİKADA BULAŞABİLİYOR
Ciltte şiddetli kaşıntı ile belirti veren uyuz hastalığına gözle görülmeyen bir canlı olan sarcoptes scabiei hominis akarı neden olmaktadır. Yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen uyuz hastalığı her toplumda ve her ekonomik düzeyde görülebilmektedir. Bağışıklık sistemi güçlü olmayan ya da bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır seyredebilen bu hastalık, fiziksel yollarla kişiden kişiye kolaylıkla, 20 dakika gibi bir süreçte bulaşabilmektedir.
ŞİDDETLİ KAŞINTILARA NEDEN OLUYOR
Geceleri artış gösteren hatta hastayı gece uykusundan uyandırabilecek şiddette olan kaşıntılar ağırlıklı olarak el bilekleri, kol iç kısımları, koltuk altı, parmak araları, göbek çevresi, kalça, ayak bilekleri, kadınlarda meme uçları, erkeklerde ise genital bölgede ortaya çıkmaktadır. Kaşıntının yanı sıra belirtiler arasında beyaz-gri renkli tünel benzeri 1-10 mm uzunluğunda yapıların yanı sıra kaşıntı izleri, küçük kabarcıklar ve sivilceye benzer yapılar görülebilir. Çocuklarda ise belirtiler daha çok kulak arkası, yüz, avuç içi ve ayak tabanında oluşabilir.
TOPLU BULUNAN ORTAMLARDA BULAŞMA ORANI DAHA FAZLA
Hijyen şartlarının yeterince iyi sağlanmadığı ve genellikle okul, yurt, bakım evleri, askeriye veya hapishane gibi toplu bulunulan ortamlarda uyuz hastalığının bulaşma oranı çok daha yüksektir. Aynı yatakta yatma, el ele tutuşma, aynı havluyu kullanma, aynı ayakkabı ya da terliği giyme, ortak kıyafet kullanma, uzun süreli fiziksel temas ve cinsel ilişki gibi fiziki temasın yüksek olduğu durumlar uyuz parazitinin bulaşma ihtimalini artırır.