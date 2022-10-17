Koronavirüse yakalanmayan insanların sırrı çözüldü
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı insanların neden koronavirüse yakalanmadığını açıkladı.
2019'un son aylarında hayatımıza giren ve pandemiye dönüşen Covid-19, dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.
Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya salgının başından beri 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt arıyor. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma bu soruya cevap bulmuş olabilir.
YÜZDE 30'LUK ŞANSLI KESİMİN SIRRI NE?
İngiliz araştırmacılar belirli bir mutasyona sahip kişilerin aşı olduktan sonra daha büyük bir antikor tepkisi ürettiği sonucuna ulaştı.
Daily Mail'in araştırma sonuçlarından derlediği haberine göre, yeklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen, Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.