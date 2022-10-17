Koronavirüse yakalanmayan insanların sırrı çözüldü

Daily Mail'in araştırma sonuçlarından derlediği haberine göre, yeklaşık her 10 kişiden 3'ünde HLA-DQB1*06 olarak bilinen gen bulunmakta ve söz konusu gen, Covid aşılarından sonra insanlara daha fazla antikor üretimine neden olmakta. Başka bir deyişle bu gene sahip olan kişiler aşı olduktan sonra daha yoğun bir korumaya sahip olduklarından dolayı virüsü kapma olasılıkları bir hayli düşüyor.