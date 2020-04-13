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  3. 13 Nisan 2020 16:38

Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek

Çin'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün görüldüğü bölgelerde hava sıcaklığı artışı ile vaka sayısındaki değişim analiz edildi. Bilim insanları, hava sıcaklığı ile enfeksiyon oranları arasında bir ilişki bulunmadığını belirtti.

Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek

Daha önce Çin’de yer alan Beihang ve Tsinghua üniversiteleri tarafından yapılan çalışmalarda sıcaklık arttıkça yeni tip corona virüs (Covid-19) iletim hızının düştüğü sonucuna varılmıştı.

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Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek

"CORONA VİRÜS İLE HAVA SICAKLIĞI ARASINDA İLİŞKİ YOK"
Fakat, ülkenin en büyük kenti Şangay’da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, corona virüsün ile hava sıcaklığı arasında bir ililşki olmadığını ortaya koydu.

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Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek

Sonuçları European Respiratory Journal’da yayımlanan araştırma Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

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Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek

224 ŞEHİR İNCELENDİ
Dr. Wang ve meslektaşları, Ulusal Sağlık Komisyonu ve ill sağlık komisyonlarından gelen verileri kullanarak, 17’si Hubey eyaletinde olmak üzere 224 şehirde corona virüs yayılımını değerlendirdi.

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