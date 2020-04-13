Havaların ısınması koronavirüsün yayılmasını etkilemeyecek
Çin'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün görüldüğü bölgelerde hava sıcaklığı artışı ile vaka sayısındaki değişim analiz edildi. Bilim insanları, hava sıcaklığı ile enfeksiyon oranları arasında bir ilişki bulunmadığını belirtti.
Daha önce Çin’de yer alan Beihang ve Tsinghua üniversiteleri tarafından yapılan çalışmalarda sıcaklık arttıkça yeni tip corona virüs (Covid-19) iletim hızının düştüğü sonucuna varılmıştı.
"CORONA VİRÜS İLE HAVA SICAKLIĞI ARASINDA İLİŞKİ YOK"
Fakat, ülkenin en büyük kenti Şangay’da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, corona virüsün ile hava sıcaklığı arasında bir ililşki olmadığını ortaya koydu.
Sonuçları European Respiratory Journal’da yayımlanan araştırma Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.