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  3. 28 Ekim 2020 09:34

Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanları, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirinle ilgili çok çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda.

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Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.

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Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor

Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.

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Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor

Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.

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