Koronavirüste aspirin umudu! Yüzde 50 azaltıyor
Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanları, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirinle ilgili çok çarpıcı bir sonuca ulaştı.
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.
Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.