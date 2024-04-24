Koronavirüste bir ilk: İnsan vücudunda mutasyona uğradı
Vaka ve ölüm sayıları azalsa da tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınında, Hollanda'da 613 gündür koronavirüsü atlatamayan bir hastayla ilgili ilginç bir olay gerçekleşti. Koronavirüs insan bedeninde mutasyona uğradı.
Kaynak: AA
Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından bildirilen vakada, 72 yaşında bir adam 613 gün boyunca COVID-19 virüsünü vücudunda taşıdı.
1 / 8
Şu an hayattta olmayan hasta, bağışıklığı düşük biriyidi ve birden fazla kez olduğu aşılar onu koruyamadı.
2 / 8
Araştırmacılara göre, koronavirüsün vücutta kalma süresi o kadar uzundu ki, virüs bağışıklıktan kaçan yeni bir virüse dönüştü.
3 / 8
Bilim insanlarına göre bu, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlardan bağışıklığı güçlendirerek korumanın faydasını göreceğimize dair güzel bir hatırlatma.
4 / 8