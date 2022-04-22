Koronavirüste bir ilkti... Hayatını kaybetti!
Britanya’da doktorların kayda geçmiş en uzun Covid vakası olduğunu düşündükleri hasta, 505 gün boyunca pozitif olan test sonucu ile dikkat çekiyordu. Hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Doktorlar bu vakada olduğu gibi uzun süren enfeksiyonların çok nadir olduğu belirtildi.
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Çoğu hastanın vücudu doğal yollarla virüsten temizleniyor. Ancak söz konusu hastanın bağışıklık sisteminin ciddi derecede zayıf olduğu ifade edildi.
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Hasta ilk olarak 2020 başında Covid’e yakalandı. Semptom gösteren bir vakaydı ve pozitif PCR testiyle doğrulandı.
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Sonraki 72 hafta boyunca hem rutin kontroller hem de tedavi amaçlı birçok kez hastaneye yatıp taburcu oldu.
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